Il mercato in uscita della Roma continua a muoversi sotto traccia, con alcuni profili ormai ai margini del progetto tecnico. Tra questi c’è Pierluigi Gollini, portiere arrivato lo scorso gennaio ma mai impiegato in gare ufficiali. Il suo futuro sembra ormai segnato, con nuove ipotesi che si affacciano all’orizzonte.

Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira su X, dopo il mancato trasferimento alla Cremonese, sfumato per divergenze con il club capitolino, Gollini potrebbe ripartire dalla Turchia. L’Antalyaspor ha infatti mostrato interesse per il classe ’95, che in carriera ha vestito, tra le altre, le maglie di Atalanta, Tottenham e Genoa.

Una destinazione che potrebbe offrire al portiere maggiore continuità e minuti, dopo un periodo opaco tra panchine e occasioni mancate. Le prossime settimane saranno decisive per definire il suo futuro, ma l’ipotesi turca si fa sempre più concreta.