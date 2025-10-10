Marc Moesta, ex allenatore del giocatore ai tempi del Paris FC di Manu Koné, intervenuto a RMC Sport per racontare le origini e il percorso del centrocampista francese. Le sue parole:

“Era un ragazzo straordinariamente atletico, con una capacità di percussione che lo rendeva diverso dagli altri. Faceva chilometri ogni giorno per allenarsi: arrivava direttamente da scuola con lo zaino in spalla e ripartiva la sera dopo le otto. So che a volte faticava a conciliare studio e calcio, ma questo dimostra la sua determinazione. Ha avuto un percorso difficile a Tolosa, molti al suo posto avrebbero mollato. Lui no: ha lottato, è rimasto concentrato. È un grande lavoratore, e i risultati che sta raccogliendo oggi sono la naturale conseguenza del suo impegno”.