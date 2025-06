Un compleanno speciale per un ex beniamino della tifoseria giallorossa. Kostas Manolas, uno dei protagonisti della recente storia della Roma, spegne oggi 34 candeline. Il difensore greco, che attualmente milita nel Pannaxiakos, ha vestito la maglia romanista per cinque stagioni, dal 2014 al 2019, lasciando un segno indelebile nel cuore dei tifosi.

Come riportato dai canali ufficiali del club capitolino, in occasione del compleanno del centrale ellenico, la Roma ha scelto di celebrare il suo nome ricordando uno dei momenti più iconici della storia recente del club: il gol al Barcellona nei quarti di finale di Champions League del 2018. Quella rete, segnata di testa allo Stadio Olimpico, permise alla squadra allora allenata da Eusebio Di Francesco di ribaltare il 4-1 dell’andata e qualificarsi per una storica semifinale europea.

Un gesto tecnico e simbolico, diventato nel tempo un vero e proprio emblema di quella magica serata e della grinta che Manolas ha sempre messo in campo con la maglia della Roma. Anche senza trofei, il suo nome è entrato di diritto nella memoria collettiva dei tifosi romanisti.

