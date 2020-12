Manita al Bologna. Riparte la corsa al quarto posto

La Repubblica (F.Ferrazza) – Una cinquina che va stretta alla Roma, capace di passeggiare contro il Bologna, a distanza di tre giorni dalla sconfitta europea con il Cska Sofia. Il quarto posto in classifica adesso è distante un punto. I giallorossi giocano bene, travolgendo la squadra di Mihajlovic 5-1 e archiviando la pratica nel primo tempo, permettendo di gestire le forze nella ripresa. Pomeriggio di festa anche per Dzeko, che segna il suo gol numero 111 con la maglia della Roma, che gli consente di raggiungere nella classifica dei marcatori di sempre Amedeo Amadei. Sopra di lui adesso ci sono Pruzzo (138) e Totti (307). Conferme da Veretout, tornato dopo i suoi problemi fisici, e da Mkhitaryan, che segna la sesta rete in undici gare.