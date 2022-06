Mandragora, non solo la Roma alla finestra

Tuttosport (M. Bonetto) – L’appuntamento con la tagliola, diciamo così, è fissato per venerdì prossimo alla mezzanotte. Allorché scadrà il diritto di riscatto a favore del Torino per l’acquisto (dalla Juventus) di Mandragora. Diritto libero, ma prezzo convenuto: 14 milioni.

In queste ultime settimane si è ripetutamente scritto di un Torino a caccia non di uno sconto, ma di uno scontone. E sono anche emerse le cifre fin qui evocate dai vertici granati nei ripetuti colloqui già avvenuto col ds bianconero Cherubini. Cairo e Vagnati finora hanno fatto circolare la disponibilità a mettere sul piatto 7,8 milioni. Si può immaginare che la Juventus accetti, oggi come oggi, di fare un sconto di 6,7 milioni? Non è realistico.

Anche perché il ragazzo ha comunque più squadre alla finestra. La Roma in testa, con mezzo centrocampo in vendita. Alle spalle, la Fiorentina. Se il club bianconero si presenterà ai summit col Torino prima di venerdì con offerte concrete di altre squadre di livello tale da poter convincere anche il giocatore (e qui dobbiamo riproporre innanzitutto il nome della Roma) la risposta di Cherubini sarà scontata. Detto in parole povere: Mandragora ce lo teniamo e poi vedremo.