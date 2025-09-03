Il difensore toscano Gianluca Mancini è l’unico calciatore della Roma convocato in Nazionale dal CT Gennaro Gattuso. Il numero 23 giallorosso ha parlato ai microfoni de Il Corriere Dello Sport; ecco le sue parole: “Dobbiamo rispettare la nostra storia e vedere anche chi c’era prima di noi, dobbiamo sudare tutte le partite. Io l’ho sempre detto, sarei venuto anche a piedi per la Nazionale“.

L’Italia dovrà affrontare delle sfide fondamentali per la qualificazione al Mondiale 2026; dopo due mondiali in cui gli Azzurri non si sono qualificati, questa è un occasione per dimostrare il valore di una Nazionale storica e con grande qualità. Le sfide saranno contro Estonia e Israele. Mancini ha parlato della possibilità di giocare contro Israele e della guerra in Palestina: “Vivo tutto con tristezza, mi immedesimo in quei padri che prendono i loro figli in braccio, immagini choccanti, ma, come ha detto il mister, dobbiamo fare quello che ci viene detto: se ci dicono di giocare giochiamo, non decidiamo noi. Da padre e da uomo tutto quello che succede è drammatico”.