Una serata positiva per la Roma, non solo per il risultato ma anche per i segnali di compattezza che arrivano dallo spogliatoio. Contro il Cagliari i giallorossi hanno mostrato solidità e spirito di sacrificio, incarnati alla perfezione da uno dei leader della difesa.

Come testimoniato dallo stesso Gianluca Mancini sui suoi profili social, il centrale giallorosso ha voluto celebrare la vittoria con un messaggio pubblicato su Instagram. Mancini è rimasto in campo per tutti i novanta minuti indossando una mascherina protettiva, necessaria dopo la rottura delle ossa nasali rimediata nella precedente gara contro l’Udinese.

Nel post, il numero 23 ha sottolineato l’importanza del gruppo e della continuità: “Una vittoria da grande gruppo, avanti sulla nostra strada! Bravi ragazzi. Forza Roma!”. Parole che confermano il clima positivo all’interno della squadra e la voglia di spingere ancora dopo il successo contro la formazione allenata da Fabio Pisacane.