Il Messaggero (G. Lengua) – Gianluca Mancini, 29 anni, non ha mai giocato in Champions e ora si gioca l’esordio proprio contro l’Atalanta, sua ex squadra. Arrivato alla Roma nel 2019, è maturato sotto Mourinho, che lo ha reso più disciplinato: da 32 ammonizioni in tre stagioni a 23 nelle successive. È diventato leader e perno della difesa, quarto più utilizzato della rosa e capitano in 14 partite.

Con Ranieri il reparto è diventato il più solido d’Europa: 8 gol subiti in 17 partite dal 2025, 43 punti e otto vittorie per 1-0. Con contratto fino al 2027, è destinato a restare punto fermo, mentre Ndicka e Svilar potrebbero partire per motivi di bilancio.