A pochi giorni da una delle sfide più attese del campionato, arrivano parole importanti da chi certe partite le ha vissute da protagonista. Il confronto tra Roma e Juventus rappresenta infatti uno snodo cruciale nella corsa alla prossima Champions League, con entrambe le squadre chiamate a dare un segnale forte alla stagione.

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di AllRoma.it, Amantino Mancini – ex esterno brasiliano che in Serie A ha vestito le maglie di Milan, Inter e soprattutto Roma – ha analizzato il momento delle due squadre. Ecco le sue parole:

Roma-Juventus…secondo te è già decisiva per la Champions?

“Sicuramente si, sarà una partita decisiva per quanto riguarda la zona Champions. Le due squadre devono fare però più punti possibili per trovare un un posto nei primi quattro per l’Europa che conta della prossima stagione”.

Che Roma stai vedendo e cosa manca per fare il grande salto contro le grandi(vista anche la partita di Napoli)?

“Sto vedendo una squadra molto organizzata e con grande intensità, sanno cosa fare in campo ed è allenata bene da mister Gasperini. Secondo me alla Roma manca un po’ di concentrazione, contro il Napoli hanno fatto una grandissima partita, hanno giocato meglio della squadra di Conte subendo però il gol del pareggio. Devono stare più attenti nel finale penso che sia questo il problema più grande, la concentrazione”.

Conosci benissimo Spalletti…ti aspettavi la Juve così in difficoltà… soprattutto il reparto d’attacco ...

“Conosco benissimo Spalletti e non mi aspettavo di vedere la Juve così in difficoltà. Sappiamo che il campionato è difficile ma secondo me il tecnico riuscirà a portare i bianconeri tra le prime posizioni perchè conosce benissimo il calcio e soprattutto la serie A”.

Come stai vedendo Venturino e Zaragoza? Che idea ti sei fatto….

“Venturino e Zaragoza sono ragazzi giovani ma che hanno grandi potenzialità, anche se c’è ancora tanto margine di miglioramento. Spero possano fare presto così per aiutare sempre di più la Roma”.

Roma-Juve è sentita quasi quanto il derby? Lo era anche per te? E se auspici il ritorno in società di Francesco Totti…tu che sei anche una figura dirigenziale..

“Roma-Juventus è un big match per il calcio italiano ma non sarà mai un derby. Per me era una partita importante, ma nessun paragone con la stracittadina. Il ritorno di Francesco sarebbe positivo per la città e la Roma. E’ una bandiera, eterno capitano e potrebbe aiutare tantissimo la società e i giocatori. Potrebbe fare il mediatore, conosce benissimo la Roma e potrebbe essere molto utile per tutti”.