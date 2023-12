Gianluca Mancini ha commentato sul proprio account Instagram la partita terminata 1-1 in 9 contro la Fiorentina. Il numero 23 giallorosso ha condiviso un post con alcuni scatti del match dello stadio Olimpico e ha ringraziato i tifosi giallorossi. “Sempre pronti a dare l’anima per questa maglia in ogni circostanza! Grazie ai nostri tifosi per il supporto costante”, le parole del vice capitano giallorosso.