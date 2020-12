Mancini salta il Sassuolo. Veretout spera

Il Tempo (F.Biafora) – Gli esami che hanno svolto Mancini e Veretout non hanno evidenziato gravi danni muscolari e gli stop non saranno lunghi. Per il francese c’è anche la speranza di vederlo contro il Sassuolo. Difficile, però, che ci sia Mancini che tornerà a lavorare con i compagni dopo il prossimo turno di campionato. Questa sera mancheranno anche Fazio e Kumbulla appena rientrati dal Covid. L’altra assenza di rilievo in difesa è quella di Smalling. Il centrale sente ancora un piccolo dolore al ginocchio.