Mancini: “Roma-Siviglia sarà una gara molto aperta, si affronteranno due squadre forti”

Roberto Mancini ha parlato delle tre italiane finaliste in Europa, a margine della presentazione del progetto “Valori in rete”. Queste le sue dichiarazioni:

“Sono contento per le tre italiane, ma avrei preferito che le date delle finali fossero diverse, così da dare alla Nazionale, che si prepara a giocare due gare importanti in Nations League, la possibilità di preparare le partite con qualche giorno di lavoro in più”.

Mancini, poi, ha aggiunto: “Avremmo avuto bisogno di un po’ più di aiuto da parte di tutti, ma soprattutto le date sono completamente sballate”.

Sulle finali di Roma e Fiorentina ha concluso:

“Roma-Siviglia sarà una gara molto aperta, si affronteranno due squadre forti. Stesso discorso per Fiorentina-West Ham. Le squadre italiane possono puntare a tre vittorie, ma ovviamente non sarà semplice”.