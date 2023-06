Il CT della nazionale italiana Roberto Mancini, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport direttamente dal ritiro della nazionale a Enschede. Gli azzurri saranno impegnati nella Final Four di Nations League, e domani affronteranno la Spagna. Mancini si è soffermato sulle sconfitte delle italiane in Europa, queste le sue parole: “Siamo stati sfortunati con tutte e tre, nessuna meritava di perdere ma il calcio è crudele e c’è dispiacere”.