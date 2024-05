Mancini: “Roma è unica, voglio vincere ancora”

Corriere dello Sport (C.Z.) – Un capitano è un capitano, anche senza la fascia al braccio. Gianluca Mancini è il vice di Lorenzo Pellegrini, ma è senza dubbio uno dei leader della Roma e per questo, dopo un paio di giorni di riposo in Costiera Amalfitana con Pellegrini stesso e le rispettive mogli, le parole scritte leri su Instagram hanno fatto indubbiamente fatto piacere a tanti tifosi giallorossi.

In attesa di giocarsi la possibilità di essere convocato per l’Europeo dal ct Spalletti, Mancini ha voluto salutare così i romanisti: “Ogni partita, ogni allenamento, ogni minuto a mille all’ora per i nostri colori. Grazie a tutti per questa stagione insieme, la mia quinta con la maglia della Roma”. Ai microfoni di Betsson ha poi aggiunto: “Questa città l’ho sentita mia fin da subito, è unica. Adesso mi piacerebbe continuare a vincere trofei con questa maglia”.