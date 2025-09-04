Corriere dello Sport (L. Scalia) – Gianluca Mancini si è ripreso la Roma e anche la Nazionale. Tornato a Coverciano dopo oltre un anno, il difensore è già un pilastro per Gasperini: due vittorie e zero gol subiti in avvio di campionato portano anche la sua firma.

“Con il mister ci siamo trovati subito, l’obiettivo è la Champions”, ha detto, sottolineando la crescita personale: meno falli inutili, più letture intelligenti. Con l’Italia, sotto Gattuso, punta al Mondiale: “Abbiamo una storia importante e dobbiamo tornare a esserlo, sudandoci ogni partita”.