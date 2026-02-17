In una fase di rinnovato entusiasmo attorno alla Roma, tra nuovi innesti e possibili ritorni eccellenti, l’ambiente giallorosso torna a respirare fiducia. Il pareggio contro il Napoli non ha spento l’entusiasmo per l’impatto dei volti nuovi, mentre sullo sfondo si rincorrono voci importanti anche sul futuro dirigenziale del club.

Come riportato da TuttoMercatoWeb.com, a parlare è stato Amantino Mancini, ex esterno giallorosso che ha vestito la maglia della Roma per cinque stagioni, oggi dirigente dello SC Aymores in Brasile. Ecco le sue parole:

Ricordiamo bene i suoi gol e le sue giocate: a Gasperini servirebbe Amantino Mancini?

“Servirebbe come il pane“.

Le piace Zaragoza? Manca qualcosa lì davanti?

“Mi piace. È giovane, deve crescere, ma sta facendo bene. Può avere più cattiveria sottoporta, ma a me piace. Lì davanti c’è Malen che sta facendo veramente benissimo. Corsa, gol, è arrivato in un momento importante della stagione. Se fosse arrivato prima, la Roma avrebbe secondo me qualche punto in più in classifica“.

Malen ha avuto un grande impatto: le piace? Le ricorda qualcuno con cui hai giocato?

“Ha avuto un grande impatto, sì. Mi piace da morire. Uno che ha molta forza fisica, potenza, uno che lotta dal primo al novantesimo, con grande personalità. Soprattutto sa fare gol. Come dicevo con lui la Roma avrebbe più punti, un acquisto importante, uno che farà benissimo con la maglia della Roma. Mi piace molto“.

Totti può tornare alla Roma: che ne pensa?

“Farebbe benissimo alla squadra, alla città. Totti è una bandiera. Quando si parla di Roma, si parla di Totti. Se tornasse alla Roma sarebbe un grandissimo acquisto per i giallorossi“.

Com’era Totti con lei e con il resto del gruppo? Può aiutare Gasperini anche nella gestione della squadra, visto che pare avrà un ruolo operativo?

“Francesco è uno molto tranquillo, calmo, scherzava spesso. Penso che possa aiutare tantissimo Gasperini, conosce benissimo la Roma, l’ambiente, quindi servirebbe un Totti nella società, nella squadra. Uno che ha una grandissima storia con la maglia giallorossa e che tutti rispettano“.