Al Roma Store di Via del Corso si è tenuto l’evento Adidas x AS Roma. Presenti all’incontro, Matias Soulè e Gianluca Mancini. Il difensore della formazione di Gian Piero Gasperini ha confermato ancora una volta il forte legame con la piazza. Ecco il suo commento sulla possibilità di rimanere nella Capitale per sempre:

“Quando si dice una cosa ci si prende la responsabilità e se l’ho detto è perché lo penso veramente. Ormai sono qua da tanti anni e dal primo giorno ad oggi mi sento sempre abbracciato, coccolato e amato e quindi è una cosa veramente speciale per me. La stagione è iniziata bene anche se abbiamo giocato solo due partite, quindi, continuiamo così”.