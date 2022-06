Mancini: “Pellegrini non è né Giannini né Totti, ma può diventare un giocatore strepitoso”

Intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio (0-0) contro l’Inghilterra, Roberto Mancini ha parlato anche di Lorenzo Pellegrini. Il commissario tecnico dell‘Italia ha così parlato del capitano della Roma: “Ho letto dei paragoni assurdi, Pelle ha il suo stile di gioco: non è né Giannini, né Totti, è un giocatore che ha il suo stile”.

L’ex fantasista ha poi continuato: “Secondo me può diventare molto più bravo, perché sa fare tutte le fasi. Non molto più bravo di Totti e Giannini, molto più bravo di quello che adesso è lui perché fa tutte e due le fasi. Interditore, fa gol, costruisce. A volte perde palle che non dovrebbe perdere a centrocampo, ma secondo me se migliora quello, può diventare un giocatore strepitoso“.