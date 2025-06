Corriere dello Sport (L. Scalia) – Mancini sposta gli equilibri in campo e nessun allenatore riesce a farne a meno. In campo e nello spogliatoio è pronto a essere il fulcro della squadra del futuro. Con un obiettivo chiaro: il ritorno in Champions.

Non vede l’ora di tornare a lavorare con Gasperini, allenatore che lo ha fatto esordire in Serie A con la maglia dell’Atalanta. Il calcio di Gasp, fatto di intensità, aggressività e ricerca degli spazi, si sposa bene con il repertorio di Mancini.