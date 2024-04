Corriere della Sera – La raccolta fondi della curva Sud romanista, partita per pagare la multa inflitta a Mancini per aver sventolato una bandiera della Lazio con un topo al centro, diventa un’assist per lo sport senza barriere. Il calciatore ha ringraziato gli ultrà, pagato di tasca sua la multa ma indicato la Locanda dei Girasoli, che offre lavoro a ragazzi con la sindrome di Down, come destinataria della somma.

Visto che la raccolta è stata nettamente superiore ai 5mila euro della multa sportiva, la Sud ha trovato altre realtà da aiutare. Tra queste l’associazione Sirio e i Tetrabondi, che organizzerà a fine maggio la grande festa “Ognuno a modo suo”, a Parco Schuster, per lo sport inclusivo. E Sirio è un grande tifoso giallorosso.