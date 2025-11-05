Oggi alle 18:30 si è tenuta la conferenza stampa che precede la gara di Europa League tra Rangers e Roma. A prendere la parola è stato Gianluca Mancini, leader tecnico del reparto difensivo giallorosso, che ha analizzato l’avversario e l’approccio della squadra in vista del match in programma domani alle 21.

MANCINI IN CONFERENZA STAMPA

La partita contro il Milan che risposta ha dato a voi a squadra?

“È stata una partita intensa, siamo delusi del risultato ma la convinzione di quello che abbiamo fatto ci da consapevolezza nel futuro”.

Come ti trovi da braccetto di destra? Cosa ne pensi della partita che verrà?

“Tutte le dinamiche sono importanti, la partita sopratutto, come l’affronti e stare attento. Io ho fatto vari ruoli della difesa gioco dove mi mette il mister cerco di dare il massimo”.

Il mister ti ha rimproverato sul gol del Milan?

“No no, non mi ha detto niente. Insieme a miei compagni magari leggiamo un buco e proviamo a sfruttarlo ma ci sta che magari gli altri sono ripartiti più velocemente. Però no non mi ha detto nulla”.

Da braccetto destro sembra che ti diverti di più.

“Io mi diverto con questo modo di giocare, io mi diverto a fare questo sport e questo ruolo. Ci sono diversi compiti nel ruolo del difensore e io cerco di farli al meglio”.

Viste le varie partite, tra le sconfitte in casa e anche l’ultima a San Siro, quanto conta la consapevolezza delle buone cose che siete riusciti a costruire?

“La consapevolezza nel calcio deve essere sempre alta. Noi calciatori proviamo delle cose e nelle partite apprendiamo la consapevolezza di cosa possiamo fare e non sperando di fare sempre meglio”.