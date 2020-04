Mancini: “Zaniolo può ricoprire diversi ruoli, questa è una fortuna. C’era la possibilità che De Rossi venisse con me ad Euro2020”

Roberto Mancini, ct dell’Italia, è stato intervistato da Sky Sport ed ha parlato anche dell’interruzione del campionato di Serie A. Queste le sue parole:

Come cambiano le cose con l’europeo spostato di un anno?

Nessuno di noi avrebbe voluto questo, il motivo è quello che è successo in tutta Europa. C’e’ grande amarezza perché se ne sono andate tante persone. A livello calcistico per noi può anche andar bene, abbiamo una squadra giovane e possiamo continuare a lavorare. I più giovani possono avere più esperienza.

Cosa ci sta lasciando questa situazione? Può essere un’occasione di unione per gli italiani?

Questo lascerà tanta tristezza per molte famiglie, è questa la cosa più drammatica che non possiamo accettare. Per quello che ci riguarda se ci sarà da fare qualcosa la faremo volentieri. Qualche giorno fa da Fazio dissi di organizzare una partita tra a nazionale mista maschile femminile con una nazionale mista maschile femminile di dottori per ringraziarli.

Zaniolo lo farai giocare a centrocampo o a destra?

Vedremo, intanto vediamo se recupera bene al 100%. È un ragazzo così giovane che potrà ancora migliorare a livello tattico e può ricoprire diversi ruoli, questa è una fortuna sia per noi che per lui.

Vi siete sentiti in questo periodo?

Si ci siamo sentiti all’inizio, poi si è sentito meglio. L’importante è che stia continuando.

Fra i giovani che stanno nascendo, gente come Tonali, Castrovilli, Locatelli e altri, come li vedi? Siamo condannati al palleggio?

Possiamo fare palleggio ma dobbiamo anche verticalizzare. I nostri centrocampisti sono molto versatili, possono fare sia passaggio corto che lungo. Non siamo dei giganti ma è anche vero che il calcio si gioca con i piedi. Castrovilli si è affacciato da poco. Sono tuti giocatori che possono fare sia da centrocampisti interni di palleggio che offensivi, come Verratti. Questa è la nostra fortuna, avere i Barella, i Sensi, i Castrovilli, i Pellegrini, che possono fare tutti questi ruoli.

Con lo spostamento dell’Europeo al 2021, dove metti come scala della priorità la possibilità di convincere Daniele De Rossi e cosa potrebbe portarlo?

Con Daniele abbiamo parlato prima che andasse al Boca, c’era la possibilità ma andando in Argentina è saltato tutto. In futuro però non si sa mai.

Dietro Immobile o Belotti chi può giocare? Zaniolo può essere un’opzione?

Io credo che Zaniolo non possa essere un numero nove assolutamente. Aspettiamo anche i più giovani che ora sono dietro, la speranza è di trovarne altri con caratteristiche diverse da quelli che abbiamo.

Ci sono dei giocatori che puoi collocare in più ruoli?

Si, e questa è sicuramente una risorsa. Abbiamo 4-5 giocatori di questo tipo, Bernardeschi, Chiesa, Sensi, Florenzi che può fare il terzino e all’occorrenza sia il terzino sinistro che la mezzala destra o sinistra. Avere dei giocatori duttili di questo tipo credo che sia fondamentale.

Il derby più bello che hai giocato? Quello di Roma, di Milano o di Genova?

I derby son tutti belli, in quelli di Milano per l’alta classifica e quelli di Genova e Roma per la supremazia cittadina. Però i derby son tutti belli e appassionanti.

Chi vedi favorito nella corsa scudetto?

Non è facile dirlo per quello che è successo. La Juve è la squadra che ha più qualità, però qui è come riprendere il campionato dopo una sosta estiva, tutto può accadere.