Mancini: “Ho un legame particolare con il club e i tifosi, ne vado orgoglioso. Ora dobbiamo vincere ancora” – VIDEO

Oggi è arrivata l’ufficialità del rinnovo di Gianluca Mancini. Il difensore giallorosso ha sottoscritto il nuovo contratto che lo legherà ai colori giallorossi fino al 2027. Il classe ’96 ha rilasciato una intervista ai canali ufficiali del club, queste le sue parole:

Una decisione che rafforza il tuo legame non solo con questo club ma con la città

Un legame subito particolare con il club, con i tifosi dalle prime partite che ho fatto, sentendo il loro calore, la spinta, mi ha dato questo legame di cui vado fiero e ne sono molto orgoglioso.

Come l’immagine in cui sotto la Curva Sud sventoli la bandiera… questo ha rafforzato il rapporto coi tifosi.

Venivamo da un derby vinto 3-0 e quando vai sotto la curva impazzisci e mi è venuto d’istinto prendere il bandierone ed essere per 5 minuti un ultras della Roma, è stato bello.

Hai pensato all’assist vincente in Conference League in questi giorni di pausa?

Sinceramente non ho mai pensato di farlo, il nostro obiettivo era vincere la partita e un trofeo. Quando sono arrivato 3 anni fa era un mio obiettivo vincere un trofeo a Roma perché in tanti mi dicevano che vincere qui è qualcosa di unico e speciale ed ho avuto la fortuna di esserci. Bisogna continuare per vincerne altri.

Anche se l’ultima stagione si è conclusa con la vittoria di un trofeo, l’obiettivo è provare a migliorarsi ancora

Assolutamente sì, la fine della scorsa stagione deve essere un punto di partenza. Ti dà consapevolezza di forza, di autostima, oggi iniziamo questa stagione, che sarà lunga come tutte le altre, ma bisogna fare sicuramente meglio perché altrimenti non serve a niente.

Questo gruppo quanto altro ha da dare secondo te?

Se andiamo ad analizzare gli ultimi campionati abbiamo sempre fatto qualcosa in crescendo, l’ambizione ci deve essere sempre sennò non puoi giocare a calcio.

La stagione riprenderà col ritiro in Portogallo, ci sono tante amichevoli in programma

Le amichevoli sono fatte per prepararci all’inizio della stagione, alle tante partite, per vedere le nuove posizioni tattiche che ci dirà il mister e confrontarsi con squadre che sono più avanti e mettere benzina in vista del campionato.

Possiamo dire che la Roma ripartirà dalla certezza del pubblico: sono già straordinari i numeri per la campagna abbonamenti

Non c’è bisogno di dirlo, sono fantastici e l’anno scorso sono stati il 12° uomo in campo. Ho visto qualche numero di abbonamenti quest’anno e sono partiti subito a 2000. Saranno carichi vista la vittoria del trofeo e non dovremo deluderli in campo.