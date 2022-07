Gianluca Mancini, difensore della Roma, è fresco di rinnovo di contratto ed ha parlato al sito ufficiale del Club. Queste le sue parole:

“Pensare di aver costruito mattone dopo mattone un legame così forte con il Club, la Città e i tifosi rappresenta una soddisfazione immensa. Al pari del successo in Conference League, vivo questo rinnovo come un nuovo punto di partenza: crescere e migliorarci, tutti insieme, è l’unico obiettivo che ho in testa”.