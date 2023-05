Uniti anche nei momenti di difficoltà. Questa è la Roma. Gianluca Mancini come diversi giallorossi nelle ultima ore, ha pubblicato una foto su Instagram. La didascalia parla da sola: “INSIEME. Guardiamo avanti senza mai arrenderci. SIAMO LA ROMA”. I giallorossi si preparano così a scendere in campo per la semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen.