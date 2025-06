Il Tempo (F. Biafora) – Chi meglio di lui può dare il benvenuto e aiutare Gasperini nel muovere i primi passi a Trigoria dopo un’epoca passata a Zingonia? Gianluca Mancini è alla Roma dal lontano 2019 e, da membro della vecchia guardia, si prepara ad accogliere nel migliore dei modi il nuovo allenatore.

“Gasperini ha cambiato il mio modo di lavorare a livello mentale e fisico. Allenamenti così intensi che all’inizio pensavo di non farcela, questione di abitudine”, ha detto Mancini qualche anno fa. Ed ora è stato il primo calciatore a dargli ufficialmente il benvenuto.

L’occasione è stata l’evento “Matti di te”, organizzato in memoria di Mattia Giani, calciatore 26enne vittima di un malore in campo un anno fa:

“Il mister è un allenatore forte, in questi anni ha dimostrato tutto il suo valore, quello che ha fatto l’Atalanta penso sia qualcosa di unico e siamo felici di averlo come nostro allenatore. Con lui ho avuto la mia prima esperienza in Serie A, mi ha insegnato un sacco di cose a livello calcistico, ma anche professionale. Gli sarò per sempre grato perché mi ha dato la possibilità di diventare calciatore. Sono felice di ritrovarmelo a distanza di anni, sarà una bellissima sfida per capire nuove cose che porterà a tutta la squadra”.

Mancini è pronto per il ritorno a carichi di lavoro elevati durante la settimana:

“Sappiamo benissimo qual è il suo calcio, fatto di intensità, aggressività, di saper giocare negli spazi con il pallone. Sarà un bel ritiro tosto, però siamo pronti per far sì che dal ritiro si costruisca qualcosa per la stagione. Nella Roma ci sono tantissimi giocatori forti, il suo motto è che bisogna dare proprio tutti il fritto. Però lui, ai giocatori di qualità, alza il livello, ma in generale migliora tutta la squadra. È veramente forte il mister, sono curioso e felice di poter lavorare con lui e con la squadra per intraprendere questo nuovo percorso”.

Mancini guarda già al prossimo campionato, fissando in alto l’asticella:

“Il ritorno in Champions League deve essere un obiettivo forte, ma non a chiacchiere, a fatti. Ranieri ha fatto qualcosa di unico quando è arrivato, per noi sapere che è dentro la società, che parla con noi e gestisce un po’ di cose all’interno, e avere un allenatore come Gasperini ci fa stare tranquilli. Speriamo che tutte le cose vadano per il meglio, il bene della Roma è l’unico obiettivo”.