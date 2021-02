Mancini entusiasta: “Cuore, concentrazione, ferocia. Felice per questa vittoria di squadra” – FOTO

Gianluca Mancini è senza dubbio uno dei protagonisti della vittoria di questo pomeriggio ai danni dell’Udinese. Il difensore si è reso protagonista sia in fase difensiva, annullando Llorente e Deulofeu, sia in fase offensiva grazie all’assist per il primo gol di Veretout.

Il centrale italiano ha poi voluto festeggiare tramite il proprio account di Instagram la vittoria della squadra. Queste le sue parole: “Cuore, concentrazione, ferocia. Felice per questa vittoria di squadra! Avanti Roma”