La Gazzetta dello Sport – Positivo giovedì, negativo ieri. Questa la storia di Gianluca Mancini, molto simile a quanto accaduto già ad Hakimi. Il difensore giallorosso, dunque, già guarito dal Covid-19 potrà essere domani regolarmente a disposizione di mister Fonseca per la gara contro il Milan. “Negativo agli ultimi due tamponi! Destinazione San Siro”, ha scritto ieri su Instagram il giocatore. Esultando, quasi come per un gol…