Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Gianluca Mancini aspetterà una futura chiamata della Nazionale con l’obiettivo di agguantare una convocazione per i prossimi Mondiali (se tutto andrà bene). Intanto pensa alla sua Roma. Gasperini punterà su di lui e sulla sua grinta.

A luglio si ricomincia dando tutti il massimo per evitare di ripetere gli errori dell’ultima stagione. Mancini non vede l’ora e punta a una stagione da incorniciare. Vuole quella Champions che non ha mai disputato, vuole quella Europa League che ha sfiorato.