Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Da oggi si torna in campo per preparare la sfida di giovedì sera in Scozia contro i Rangers di Glasgow. Non saranno naturalmente a disposizione Dybala, Ferguson e Angelino, così come Baldanzi e Vasquez, che si alleneranno ma resteranno fuori dalla lista Uefa.

Inevitabilmente Gasperini dovrà ragionare anche su qualche soluzione alternativa rispetto all’undici visto nelle ultime settimane in campionato. Qualche cambio, dunque, per sfruttare il turnover e far riposare elementi che stanno giocando (e giocheranno) ininterrottamente anche nelle prossime settimane, compresi gli impegni con le rispettive nazionali. Due sono i canditati principali al riposo: Koné e Mancini.

Al posto di Mancini potrebbe tornare dietro Celik, supportato da N’Dicka (al centro dei tre) e da Hermoso. Sulla fascia destra tornerebbe allora Wesley con Tsimikas a sinistra oppure Gasp potrebbe dare una possibilità a Rensch.