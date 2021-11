Mancini e Darboe firmano fino al 2026

Corriere della Sera (G. Piacentini) – La Roma ha praticamente concluso l’accordo per il rinnovo dei contratti di Gianluca Mancini e Darboe. Il difensore (e vice capitano) è appena rientrato dalla Nazionale e firmerà fino al 2026 per oltre 3 milioni netti a stagione.

Il centrocampista, titolare ieri nel match amichevole che il Gambia ha disputato contro la Nuova Zelanda, firmerà il suo primo contratto da calciatore della prima squadra: rinnoverà fino al 2026 a 400 mila euro più bonus, e solo dopo la firma la Roma e Mourinho decideranno se tenerlo a Trigoria fino al termine della stagione o mandarlo in prestito. Chi quasi certamente partirà in prestito a gennaio è l’americano Reynolds: ormai fuori dalle rotazioni del tecnico, i suoi procuratori stanno cercando una soluzione in Italia.