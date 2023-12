Il Messaggero (G. Lengua) – In vista del match contro il Napoli, Mourinho si trova ad affrontare una situazione di emergenza, principalmente a causa delle condizioni fisiche dei giocatori che hanno affrontato un intenso periodo di gioco senza pause. Nell’ultima sessione di allenamento, Mancini e Cristante hanno svolto un lavoro differenziato a causa dei rispettivi acciacchi. Il difensore, affetto da un’infiammazione agli adduttori, è stato identificato da Mourinho come affetto da pubalgia, ma dal club si sottolinea che l’infortunio non è motivo di preoccupazione e può essere gestito per permettere al giocatore di scendere in campo.

La sua presenza contro il Napoli è considerata probabile, a meno che il dolore non diventi insopportabile. Nel caso di Cristante, l’assenza di riposo e l’uso estensivo finora in campionato hanno portato a una situazione di affaticamento. Nonostante il problema, Mourinho non può fare a meno di Cristante, essenziale a centrocampo per il controllo del gioco. L’assenza di Renato Sanches è praticamente confermata, soprattutto dopo la sostituzione rapida nell’ultimo incontro con il Bologna. Mourinho ha criticato il giocatore, aspettandosi che ritrovi fiducia e superi le preoccupazioni per nuovi problemi muscolari. Paredes è in una condizione migliore tra i titolari, mentre Spinazzola si fermerà a causa di un sovraccarico alla coscia destra, con Zalewski pronto a sostituirlo. Inoltre, Kristensen sarà schierato a destra, mostrando un buon stato di forma e prontezza atletica.