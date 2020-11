Mancini dona un’incubatrice all’ospedale

Il Tempo (F.Biafora) – Gianluca Mancini ha deciso di dare il proprio contributo al reparto di neonatologia del San Pietro Fatebenefratelli. Il difensore della Roma ha donato un’incubatrice all’ospedale dove lo scorso 18 luglio è nata prematuramente la figlia Ginevra. Il centrale è tornato su quei momenti difficili in un’intervista rilasciata a Roma Tv: “Vedere mia figlia in incubatrice è stato pesante, è successo tutto velocemente. Gli infermieri in ospedale sono stati angeli, non ci sono mai stati problemi“.