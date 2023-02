Mancini: “Dobbiamo essere aggressivi, incutere paura con lo stadio pieno. Siamo pronti” – VIDEO

Gianluca Mancini ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club alla vigilia del match decisivo contro il Salisburgo per il passaggio del turno. Queste le sue parole: “Mi aspetto una squadra che venga a giocare e fare risultato per la loro filosofia, noi dobbiamo essere aggressivi, vincere tanti duelli, lottare, cercare di andare in vantaggio e mettere loro un po’ di paurella con tutto lo stadio pieno. Sarà una partita molto tosta, siamo pronti”.

La Roma nel 2023 ha dato sempre il 100%.

“In poche partite siamo stati al di sotto, in tutte le altre abbiamo dato sempre tanto, qualcosa in più, a volte siamo stati premiati e altre volte meno. Domani (oggi, ndr) è dentro o fuori, l’atteggiamento sarà quello giusto”.