Mancini: “Dobbiamo avere sempre questo atteggiamento. Potevamo avere qualche punto in più”

Uomo partita, Gianluca Mancini ha parlato a Dazn dopo la vittoria (1-0) contro la Juventus. Queste le parole del difensore della Roma.

MANCINI A DAZN

Se ti avessero detto che avresti fatto un gol così?

Non ci avrei creduto. È partito bene il tiro, in allenamento ogni tanto mi fermo però oggi è andato tutto bene e sono contento. Ero incredulo dopo il gol? A noi difensori non capita spesso di arrivare al tiro, ci ho provato ed è andata bene.

Volevate dare una risposta dopo Cremona?

Sì, però dobbiamo capire che tutte le domeniche bisogna giocare così. Appena molliamo, succede quello che è successo martedì e dispiace perché potevamo avere punti in più. Oggi però abbiamo dato una grande risposta, davanti a un grande pubblico”.

Ci credi alla Champions?

Io con i se e con i ma non vado tanto d’accordo. Bisogna interpretare le partite come questa. La Juve ha preso qualche palo, ma è il calcio. Come atteggiamento eravamo superiori, la volevamo di più.

Adesso vuoi il gol di testa?

Me lo aspettavo più di testa sì, ma sono contento per la vittoria. Conta solo questo, non mi importa del gol.