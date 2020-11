Mancini: “Ci conosciamo da più tempo ed è importante. Smalling? Anche da infortunato si faceva sentire”

Gianluca Mancini, difensore della Roma, è stato intervistato durante il post partita di Roma-Fiorentina 2-0. Queste le sue parole:

MANCINI A ROMA TV

Cos’è la cosa che ti è piaciuta di più di stasera?

No stasera abbiamo fatto un’ottima partita. Abbiamo iniziato bene la stagione, ci conosciamo da più tempo ed è importante. Abbiamo molta fiducia in quello che facciamo, la rosa si è arricchita di grandi giocatori ed è buono per la squadra.

Il ritorno di Smalling è un aiuto in più…

Si lui è molto importante ha grande esperienza. Anche da infortunato si faceva sentire. Averlo in campo per noi e per la squadra è molto importante.

Oggi ti ho visto come se giocassi all’Atalanta contro Ribery…

Si è il modulo che ci permette di essere più aggressivi. Lo dobbiamo essere i due centrali che oggi eravamo io e Roger. Era importante farlo perché loro davanti hanno Ribery e Callejon che sono giocatori con grande esperienza e qualità. L’abbiamo fatto bene, bisogna stare bene fisicamente per pressare davanti. Tutta la rosa, la squadra, ha fatto una grande partita sotto tutti i punti di vista.

Questa aggressività è perché davanti avevate una Fiorentina con certe caratteristiche?

Sicuramente le squadre che affrontiamo determinano l’andamento della gara. Loro avevano Ribery e Callejon che gli piace avere la palla sui piedi. Ma siamo stati molto corti e se pressiamo molto, anche i nostri centrocampisti, aiutano noi difensori. Quindi per la fase difensiva bisogna osservare tutta la squadra. Ogni partita in base alle caratteristiche dell’avversario determineremo queste cose. Ma la base di tutto è avere una grande pressione di tutti…