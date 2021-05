Mancini: “Chiediamo scusa ai tifosi”

Il Corriere Dello Sport (R.Maida) – Negli spogliatoi di Marassi, dopo la sconfitta contro la Samp, si avverte più delusione che rabbia. Un pessimo segno, come se la Roma si fosse adagiata in un destino mediocre e malinconico, non degno delle aspettative di duemila tifosi che hanno riempito Trigoria la scorsa settimana. A fare da portavoce all’umore della squadra è Gianluca Mancini, che non si sottrae alle responsabilità: “In questo momento c’è solo da chiedere scusa ai tifosi. E stare zitti. Purtroppo la sconfitta di Manchester ci ha tagliato le gambe, a Genova non siamo riusciti a reagire. La sconfitta è meritata. Dobbiamo concludere la stagione in modo dignitoso“.

Mancini peraltro salterà Roma-Crotone perché era in diffida e ha perso un’ammonizione. Alla trasferta di Genova non ha preso parte Pellegrini, che a poche ore dal fischio d’inizio ha vissuto la gioia di diventare di nuovo papà, dopo la primogenita Camilla. Il capitano tornerà in campo giovedì per la sfida contro il Manchester United. Probabile che in Europa League ritrovino spazio anche Mirante e Karsdorp.