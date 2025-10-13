Dal ritiro di Coverciano arrivano parole di determinazione da parte di Gianluca Mancini, uno dei leader difensivi della Roma e della Nazionale. L’azzurro ha parlato in vista del prossimo impegno dell’Italia, che martedì affronterà Israele ad Udine in un match importante per il cammino verso il Mondiale. Le parole del difensore giallorosso:

Come ottenere il pass per il mondiale

“Facendo una buona partita, vedendo i loro punti forti e i loro punti deboli. Dobbiamo fare una partita importante contro una squadra fastidiosa. All’andata abbiamo visto le loro qualità e i loro punti deboli”.

Quanto volete il Mondiale?

“Tantissimo, è la cosa che vogliamo di più. La cosa più importante è pensare a noi e a quello che abbiamo fatto con il mister. C’è un bellissimo gruppo e questo penso sia la cosa più importante per creare grandi percorsi. Pensiamo partita dopo partita a cominciare da domani”.

Difesa a 3 o 4?

”Il mister prenderà le sue scelte. Il modulo è importante, ma lo è di più come andiamo in campo, come valutiamo i rischi o le cose a favore. Questa deve essere la cosa principale, domani sarà una partia tosta, da prendere con le pinze. Arrivarci carichi è importante”.