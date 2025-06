Corriere dello Sport (L. Scalia) – Mancini sta per riabbracciare Gian Piero Gasperini, l’allenatore che lo ha fatto esordire in Serie A quasi otto anni fa. Dopo una prima stagione da gregario è diventato titolare inamovibile, per poi passare alla Roma dove ormai è un leader.

Gasperini pretende tanto fin dal primo giorno e Mancini, conoscendo le metodologie del tecnico, parte avvantaggiato. Passano le stagioni, cambiano i compagni però Mancini resta un perno inamovibile della difesa della Roma.