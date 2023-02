Mancini alza la voce: “Sarà una battaglia”

Corriere della Sera (G. Piacentini) – “La partita sarà una guerra come all’andata”. Da capitano anche se stasera potrebbe tornare ad essere il vice, Gianluca Mancini suona la carica. ”Dovremo lottare su tutti i palloni, cercheremo di sbloccarla subito e di portarci tutti dietro per passare il turno. Se ci riusciremo non ci sarà bisogno di andare a festeggiare, ma comunque per noi l’Europa League è molto importante”. La squadra si aspetta la spinta da parte dei tifosi. “Lo stadio ci dà una forza in più perché quando l’Olimpico è concentrato si fa sentire, quando i nostri tifosi sono al massimo ti spingono. Ma dovremo essere noi a far sì che ciò accada”. Sarà fondamentale non subire gol. “Se la fase difensiva funziona bene dipende da tutta la squadra, lavorare e giocare insieme per tanto tempo aiuta a capirci anche con uno sguardo, a capire pregi e difetti dei compagni. Smalling? Spero e penso che il prossimo anno sarà ancora alla Roma”.