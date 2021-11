Mancini a fine primo tempo: “Dobbiamo essere più cattivi sotto porta. Difesa a 3? Lo abbiamo già fatto in passato”

Gianluca Mancini, difensore della Roma, ha parlato al termine del primo tempo del match contro il Genoa. Queste le sue parole:

MANCINI A DAZN

Cosa manca ancora?

Direi poco, dobbiamo rimanere concentrati e non prendere gol. Abbiamo segnato, c’era il fallo di mano e poi abbiamo avuto un’occasione clamorosa. Dobbiamo essere più cattivi sotto porta.

A Bergamo sei cresciuto nella difesa a 3, come sta andando adesso?

E’ un modulo che abbiamo già fatto in passato, ma non è tanto il modulo, quanto come stiamo in campo e quanto diamo di più per portare a casa la partita.