Tre cambi in meno di quaranta minuti per la Roma nel match contro il Manchester United per l’andata delle semifinali di andata di Europa League. Dopo le sostituzioni di Veretout e Pau Lopez, Fonseca è stato obbligato a sostituire anche Leonardo Spinazzola all’Old Trafford.

Al suo posto entra Bruno Peres (37′). L’esterno – di rientro proprio dall’infortunio – è stato costretto ad uscire per un fastidio al flessore della coscia sinistra. Nei prossimi giorni saranno valutate le condizioni.