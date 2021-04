Manchester United-Roma, le probabili formazioni e dove vederla: dietro Dzeko ecco Mkhitaryan, Spinazzola titolare

Pagine Romaniste (R.Gentili) – La gara più attesa dell’anno è alle porte. A Manchester i sogni tinti di giallorosso si scontreranno con la realtà. A tre anni di distanza la Roma torna a disputare una semifinale europea. L’ultima volta vi era stata una reminiscenza del passato quando di fronte si era palesato il Liverpool. Ora è lo stesso. Sulla strada che separa alla finale di Danzica c’è un’altra squadra inglese che evoca nefasti ricordi: il Manchester United.

Conscio che il bilancio della stagione passerà da qui, Paulo Fonseca schiererà – al netto delle assenze – l’undici tipo. Davanti a Pau Lopez l’ex Smalling, Cristante ed Ibanez andranno a formare la difesa. La Roma dovrà fare a meno di Mancini, assente per squalifica. In cabina di regia prenderanno posto Diawara e Veretout.

Sulle corsie laterali Karsdorp presenzierà quella destra, Spinazzola si prenderà la fascia sinistra. Nel reparto offensivo, infine, il centravanti sarà infatti Dzeko, alle cui spalle agiranno l’altro ex Mkhitaryan e capitan Pellegrini.

Nelle scelte di formazione anche Ole Gunnar Solskjaer dovrà tenere conto delle assenze. I Red Devils mancheranno infatti di Martial, out per la rottura parziale del legamento del ginocchio. Non disponibile inoltre Phil Jones, ugualmente alle prese con un problema al ginocchio.

Questa dunque la formazione dei padroni di casa. De Gea in porta, linea difensiva formata dai centrali Maguire e Lindelöf con Wan-Bissaka e Show rispettivamente a destra e sinistra. Davanti ci sarà poi la coppia McTominay–Fred. Il brasiliano ritroverà così Fonseca. I due, infatti, hanno condiviso l’esperienza allo Shakhtar Donetsk. Infine, il pacchetto dei trequartisti vedrà Rashford, Fernandes e Pogba a supporto di Cavani.



DOVE VEDERE MANCHESTER UNITED-ROMA

La sfida tra Manchester United e Roma sarà trasmessa in diretta da Sky. Due i canali di riferimento: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 satellite). I non abbonati alla pay-tv non hanno nulla da temere. La partita, infatti, sarà visibile anche in chiaro su TV8 (numero 8, 108 e 508 del digitale terrestre).

Possibile inoltre la visione in streaming. Coloro i quali hanno un abbonamento Sky potranno usufruire dell’app Sky Go. Chi non è in possesso dell’abbonamento, invece, potrà acquistare il relativo pacchetto su Now, il servizio streaming di Sky. Ma le possibilità non sono finite qui. Sul sito di TV8 sarà infatti possibile guardare il match dell’Old Trafford. Il fischio d’inizio è previsto alle 21.

ARBITRA DEL CERRO GRANDE: VITTORIOSO L’UNICO PRECEDENTE

Gruppo arbitrale spagnolo. La direzione di gara è affidata a Carlos del Cerro Grande. Gli assistenti saranno Juan Carlos Yuste e Roberto Alonso Fernandez. Jesus Gil Manzano il quarto uomo. Al Var ci sarà invece Alejandro Hernandez, mentre all’Avar Ricardo de Burgos.

Seppur contestato, l’unico precedente di del Cerro Grande con la Roma è vittorioso. L’arbitro iberico ha infatti diretto la vittoria (1-2) dei giallorossi in casa dello Young Boys, gara valevole per la fase a girone di questa edizione dell’Europa League.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Rashford, Fernandes, Pogba; Cavani.

A disposizione: Grant, Henderson, Fish, Williams, van de Beek, Mata, Elanga, James, Shoretire, Greenwood, Diallo.

Allenatore: Ole Gunnar Solskjaer.

Indisponibili: Martial, Jones, Rashford.

Squalificati: -.

Diffidati: -.

Roma (3-4-2-1): Lopez; Smalling, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

A disposizione: Mirante, Fuzato, Kumbulla, Santon, Peres, Villar, Ciervo, Darboe, Perez, Mayoral.

Allenatore: Paulo Fonseca.

Indisponibili: Calafiori, Pedro, Zaniolo.

Squalificati: Mancini.

Diffidati:



Arbitro: del Cerro Grande.

Assistenti: Yuste-Alonso Fernandez.

IV Uomo: Manzano.

Var: Hernandez.

Avar: de Burgos.