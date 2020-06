Il Manchester United rivuole subito Smalling

Il Messaggero (S.Carina) – Tra poco si dovrà decidere. Ad oggi, Smalling non potrebbe giocare il match contro l’Udinese di giovedì. La Roma dovrà lavorare velocemente per il rinnovo del prestito. Sulla trattativa stanno lavorando direttamente Baldini e l’agente del calciatore, non è più tempo di intermediari. A Trigoria comunque rimangono ottimisti. La convinzione è che lo United al massimo possa impuntarsi per non fargli giocare l’Europa League (dove concorre anche la squadra di Solskjaer), ma anche che avrebbe poco senso per gli inglesi richiamare Smalling, pagargli lo stipendio, e non poterlo nemmeno schierare. Domani sarà la giornata decisiva con i Red Devils che avranno anche un colloquio con l’Inter per parlare del rinnovo del prestito di Sanchez.