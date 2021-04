Manchester United, Pogba: “Vogliamo conquistare un trofeo e per farlo dobbiamo vincere con la Roma”

Paul Pogba, centrocampista del Manchester United e prossimo avversario della Roma in Europa Lague, ha parlato al termine della vittoria contro il Granada. Queste le sue parole:

POGBA A SKY SPORT

E’ andata bene questa sera…

Sì. Una bella vittoria, quello che volevamo fare. Sapevamo che potevano essere pericolosi con il loro modo di giocare, noi abbiamo fatto il nostro lavoro all’andata e questa sera. Abbiamo conquistato questa semifinale, ora ci prepariamo alla partita contro la Roma. Conosciamo un pochino la storia contro la Roma, non vediamo l’ora di scendere in campo. Il nostro obiettivo è conquistare il trofeo e dobbiamo passare per la vittoria contro la Roma.

La nuova posizione ti piace?

Sì, mi da la possibilità di spingere ma anche di tornare a difendere un pochino indietro. Abbiamo questo rombo con Fernandes avanzato ed è sicuramente positivo per la squadra.