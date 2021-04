Manchester United, Maguire: “Contro la Roma un doppio confronto difficile. Dobbiamo essere più cinici”

Il Manchester United pareggia per 0-0 contro il Leeds e si prepara ad affrontare la Roma in semifinale di Europa League. Harry Maguire, capitano dei Red Devils, è intervenuto al termine della sfida parlando proprio del confronto con i giallorossi. Queste le sue parole:

“Abbiamo una grande settimana davanti a noi (ci sarà anche la sfida contro il Liverpool ndr) e dobbiamo migliorare quanto fatto oggi sicuramente. Dobbiamo essere più cinici dalla trequarti in su. Ovviamente, contro la Roma in Europa League sarà un doppio confronto difficile che non vediamo l’ora di disputare. Un confronto da affrontare in piena fiducia, cercando di migliorare la prestazione mostrata quest’oggi“.