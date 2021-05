Manchester United, Bruno Fernandes: “Contro la Roma non è stata la mia partita migliore, ma ho fatto due gol e due assist”

Protagonista della gara d’andata all’Old Trafford, Bruno Fernandes è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma in Europa League. Queste le sue parole:

Sull’andata.

La Roma non è stata la mia partita migliore ma sui numeri tutti diranno che è la mia gara migliore. Due gol e due assist: è la prima volta che è capitato.

Sulle partite disputate.

Spero di giocare di nuovo più di 50 partite la prossima stagione. Quando giochi per un club come questo i tuoi standard devono essere alti.

Sul rinvio della gara con il Liverpool.

Ero nella mia stanza a guardare Udinese-Juventus domenica. Non ho cercato di uscire. Ho fatto quello che ha detto la sicurezza e ho soggiornato nella mia stanza.

Le differenze tra le proteste dei tifosi dello United e quelli dello Sporting.

Era completamente diverso, in quel caso hanno protestato insieme i tifosi e i giocatori, era davvero diverso da domenica. Non voglio paragonare le due situazioni. Non voglio ricordarlo, quello che è successo domenica è passato.