Il calciatore olandese resta uno dei primissimi obiettivi dei giallorossi per il mercato invernale

Amorin, manager del Manchester United, ha parlato di Joshua Zirkzee: “Ho bisogno di vedere Joshua, tutti questi ragazzi che non hanno spazio. Meritano di giocare, ma alla fine, con una partita sola a settimana, bisogna fare delle scelte”. Il manager portoghese ha confermato che Zirkzee potrà chiedere la cessione a gennaio e la Roma, appunto, resta a supervisionare il suo obiettivo. Massara vorrebbe muoversi, ma sul calciatore c’è anche il West Ham, squadra che però non convince il calciatore stesso, come riportato da il ‘Mirror’.