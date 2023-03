Malta-Italia 0-2, Cristante in campo per 90’. Panchina per Spinazzola

L’Italia scende in campo per la seconda sfida del girone di qualificazione per gli Europei 2024. I giallorossi impegnati in nazionale sono: Pellegrini, Cristante e Spinazzola. Il capitano per la partita di questa sera contro Malta non è stato convocato a scopo precauzionale. A centrocampo titolare Bryan Cristante, nel terzetto insieme a Tonali e Pessina. Non trova spazio Leonardo Spinazzola. Gli azzurri partono con un buon primo tempo, al 15º trova la rete Retegui. L’Italia inizia a prendere campo e al 27’ ecco il raddoppio: cross teso di Emerson in mezzo, tocco di Pessina da due passi e 0-2. Buona la gara di Bryan Cristante nella ripresa calcia da fuori area, non riuscendo però ad angolare al meglio la conclusione. Buona la gestione dei palloni e di passaggi ben precisi.