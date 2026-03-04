Il mercato invernale ha spesso la capacità di rimescolare le gerarchie e l’impatto di Donyell Malen nella Capitale ne è la prova lampante. L’attaccante olandese, arrivato a gennaio per dare nuova linfa al reparto offensivo di Gian Piero Gasperini, si è subito imposto come un elemento imprescindibile grazie a una media realizzativa straordinaria.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, le prestazioni dell’ex Aston Villa non sono passate inosservate, attirando le attenzioni della Juventus e di Luciano Spalletti. Il tecnico toscano starebbe valutando il profilo dell’olandese per un eventuale restyling dell’attacco bianconero in vista della prossima stagione, approfittando della situazione contrattuale ancora in bilico tra Roma e Birmingham.

Il destino di Malen a Trigoria resta infatti strettamente legato alla qualificazione in Champions League. Il diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro diventerebbe obbligatorio solo in caso di quarto posto; in caso contrario, i vincoli del Fair Play Finanziario potrebbero costringere la Roma a riflessioni profonde, aprendo di fatto una porta alla Juventus per un clamoroso inserimento estivo.